301 Neuinfektionen in Wien an einem Tag

In den letzten 24 Stunden sind vier Personen in Wien am Coronavirus gestorben.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus. Stand Samstag, 26. Dezember 2020, sind in Wien seit Beginn der Pandemie 71.420 positive Testungen bestätigt. Das sind um 301 Fälle mehr als am Vortag. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.029. Damit wurden vier weitere Corona-Todesfälle in den letzten 24 Stunden gemeldet. 65.752 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 10.659 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 1.106.129 Testungen.