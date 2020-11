362.050 Menschen in Südtirol getestet, ein Prozent positiv

3.619 Testergebnisse positiv.

In Südtirol steht nunmehr das endgültige Ergebnis der Corona-Massentestung fest: 362.050 Menschen nahmen an der Aktion "Südtirol testet" teil. 3.619 Testergebnisse fielen positiv aus - dies entsprach einem Prozent, teilte die Landesregierung am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit.

Die Testungen in großem Ausmaß hatten in der autonomen Provinz hatten am vergangenen Freitag begonnen. Seit Montag gab es dann noch die Möglichkeit, sich bei teilnehmenden Ärzten und Apotheken auf das Virus testen zu lassen. Die rege Teilnahme hat in Südtirol die Erwartungen der Verantwortlichen übertroffen. Rund 350.000 Menschen waren ursprünglich aufgerufen, an der Massentestung teilzunehmen. "Das zeigt die unglaubliche Eigenverantwortung der Südtiroler Bevölkerung", sagte Gesundheitslandesrat Thomas Widmann (SVP).