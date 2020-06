42 Neuinfektionen und drei Todesfälle in Wien

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 42 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit gab es mit Stand Dienstag, 8.00 Uhr, bis dato 3.625 bestätigte Fälle, wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien per Aussendung mitteilte.

Die Zahl der mit SARS-CoV-2 in Verbindung stehenden Todesfälle hat sich um drei auf 181 erhöht. Drei Frauen im Alter zwischen 84 und 97 Jahren sind zuletzt verstorben. 3.158 Menschen sind inzwischen wieder genesen.