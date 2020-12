5 Fakten zum Covid-Impfstoff

Der Biontech/Pfizer-Impfstoff ist der erste weltweit, der auf der Boten-RNA-Technologie basiert (mRNA).

Der Biontech/Pfizer-Impfstoff wird in der EU unter dem Namen "Comirnaty" vermarktet. Der Name vereint die Wörter "COVID-19", "mRNA", "Community" (engl. für "Gemeinschaft") und "Immunity" (engl. für "Immunität"). Dies soll die erste Zulassung eines messenger RNA (mRNA)-basierten Impfstoffes überhaupt hervorheben.Aber wie funktioniert die Biontech/Pfizer-Vakzin? Was passiert bei der Impfung mit dem ersten Corona-Impfstoff namens "Comirnaty"? Wie lange hält der Impfschutz an?