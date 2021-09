6.029 aktive Corona-Fälle in Wien vor Schulstart

Am Sonntag wurden in Wien 616 Neuinfektionen gemeldet.

Wien. Die Gesundheitsbehörde Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus.

Am Sonntag wurden in Wien 616 Neuinfektionen gemeldet – damit stieg die Gesamtzahl der positiven Testungen in Wien seit Beginn der Pandemie auf 154.382. In den letzten 24 Stunden wurden außerdem 400 Personen als genesen gemeldet. Damit stieg die Zahl der aktiven Erkrankten in der Bundeshauptstadt, einen Tag vor Schulbeginn, um mehr als 200 Fälle. Derzeit gibt es insgesamt 6.029 aktive Fälle in Wien.

Die heute eingemeldeten Befunde beinhalten:

475 Befunde vom 04.09.21

149 Befunde vom 03.09.21

5 Befunde weniger vom 02.09.21

2 Befunde weniger vom 01.09.21

1 Befund weniger von den Tagen davor

Die Gesundheitshotline 1450 hat 3.082 Anrufe entgegengenommen.

Stadt Wien setzt in Impfkampagne auf Influencer

Ziel der Kampagne ist es vor allem, die Impfbereitschaft bei Jugendlichen zu erhöhen. "Wir holen junge Menschen direkt dort ab, wo sie sich bewegen – auf Social Media, und da vor allem auf TikTok und Instragram. Denn wir wissen, dass wir bei den 12-25-Jährigen noch Potenzial haben, was die Durchimpfungsrate betrifft. Wenn das mit InfluencerInnen und ihrem positiven Einfluss auf junge Menschen gelingt, ist das wunderbar. Wir haben die Impfdosen und InfluencerInnen machen Werbung dafür – und sie bereiten unseren Inhalt zielgruppengerecht auf - das ist eine Win-Win-Situation für alle", betont Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.