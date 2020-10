750 Corona-Neuinfektionen an nur einem Tag

In den letzten 24 Stunden wurden landesweit 750 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Fünf Personen sind seit Sonntag an dem Virus verstorben.

Wien. Am Montag wurden landesweit 750 Coronavirus-Neuinfektionen vermeldet. 315 der neuen Fälle entfallen dabei auf Wien. In Oberösterreich und Tirol wurden je 106 Neuinfektionen und in Niederösterreich 97 Neuinfektionen verzeichnet.

In den letzten 24 Stunden gab es fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Die Lage in den Bundesländern

Wien: Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Montag, 5. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 17.725 positive Testungen bestätigt. In den letzten 24 Stunden wurden 315 Neuinfektionen vermeldet. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 261. Eine Frau (95) und ein Mann (80) sind verstorben.

12.949 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 2.980 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 478.735 Testungen.

