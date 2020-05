Asyl-Skandal um mehr als 100 Corona-Fälle bei Post

Wien, NÖ. "Die Situation ist in höchstem Maße dramatisch", berichtet ein hochrangiger Insider der Post AG. Die zwei größten Logistik- und Verteilzentren der heimischen Post in Ost-Österreich - Hagenbrunn und Wien-Inzersdorf - sind seit Freitag völlig lahmgelegt. Mittlerweile türmen sich bereits 250.000 Pakete, die nicht mehr ausgeliefert werden können. Seit gestern versucht das Bundesheer einen Notbetrieb aufzubauen, damit die Paket-Zustellung wenigstens halbwegs aufrecht erhalten werden kann. Mehr als 100 neue Coronavirus-Infektionen wurden in den beiden Post-Verteilzentren vermeldet.

Die hohe Zahl an Neuinfektionen dürfte einen höchst aufklärungswürdigen Hintergrund haben: Wie ÖSTERREICH aus mehreren internen wir externen Quellen bestätigt bekam, sollen Leiharbeiter, die zur Bewältigung der Zustellung von Onlineprodukten in der Lockdown-Zeit in die Postverteilzentrum der Ost-Region gebracht wurden, die Krankheit an die Standorte nach Hagenbrunn und Inzersdorf gebracht haben.

Mittlerweile haben Innen- und Gesundheitsministerium begonnen, die Spur der Corona-Infizierten nachzuverfolgen und sollen auf unfassbare Missstände gestoßen sein:

Fast alle Infizierten, die das Covid-19-Virus in die Verteilzentren der Post eingeschleppt haben, sollen Schwarzafrikaner aus Somalia sein.

Die Hilfsarbeiter wurden an die Post von zwei Leiharbeitsfirmen vermittelt und stammen zum größten Teil aus zwei großen Wiener Asylheimen im 3. und 17. Bezirk.

Auch die Bundesheer-Soldaten wurden vor ihrem Einsatz getestet

Ein Teil dieser Asylwerber wurde offenbar bereits vor Tagen im Asylzentrum Wien-Erdberg positiv auf Corona getestet, wurde dann in Quarantäne ins Wiener Messezentrum gebracht und an den darauffolgenden Tagen offenbar noch nicht gesundet zur Arbeit in die Post-Logistikzentren gefahren worden.

Völlig unklar ist, ob die Somalier legal oder illegal in den Post-Verteilzentren gearbeitet haben. Ein Insider berichtet: "Von den in Hagenbrunn tätigen 200 Mitarbeitern sind über 70 Prozent Schwarzafrikaner. Viele von ihnen sind Asylwerber. Sie arbeiten als "Gewerbetreibende", also als Einzelpersonen-Unternehmen, weil das für Asylwerber legal ist.". Im bevorstehenden Wiener Wahlkampf kann diese „Corona-Bombe“ unter Asylwerbern jetzt auch zu einer „Wahlkampf-Bombe“ werden. Vor allem Gesundheits-Stadtrat Peter Hacker dürfte massiv unter Beschuss geraten. Er hatte die "Flucht" von möglicherweise Corona-positiven Asylwerbern aus dem Heim in Erdberg und dem Messezentrum zuletzt immer wieder als "harmlos" und "heillos übertrieben" bezeichnet. Jetzt steht die Stadt Wien im Verdacht, ihre Asylwerber gerade in der Corona-Frage gesundheitlich nicht unter Kontrolle zu haben.

Auch der - großteils staatlichen - Post AG droht ein Mega-Skandal: Nicht nur dass sie die in ihren Verteilzentren aufgetretenen Corona-Fälle viel zu lange verharmlost hat, steht sie jetzt auch unter Verdacht, möglicherweise Hunderte Asyl-Werber an der Grenze der Legalität beschäftigt zu haben.

Der Paket-Zustellung droht - trotz Bundesheer-Einsatz - ab morgen ein tagelanges Total-Chaos. Und das Gesundheitsministerium zittert vor einer Explosion der Neuinfektionen durch das Asyl-Chaos in Wien.