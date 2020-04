Südtiroler Arzt: 'Unsere Grippewelle war eine Coronawelle'

Eine private Initiative im Südtiroler Dorf St. Ulrich zeigt nun, dass möglicherweise bereits bis zu 50 Prozent der einheimischen Bevölkerung immun gegen das Coronavirus sind. Das Adler Balance Gesundheitszentrum organisierte 2.000 Antikörpertests für die Gemeindebürger. Bei den bisher Getesteten 456 wiesen 48,9 Prozent Antikörper auf, berichtete die Südtiroler Tageszeitung "Dolomiten".

Das wäre nahezu das 50-Fache der Zahlen in den offiziellen Statistiken des Südtiroler Sanitätsbetriebs - offiziell habe es in St. Ulrich nämlich nur 53 Infizierte gegeben. Fast ein Drittel der Getesteten habe angegeben, keinerlei Symptome gehabt zu haben. Einige der Getesteten seien sogar über das eigene Testergebnis verwundert gewesen und über die Tatsache, bereits mit der Krankheit in Kontakt gekommen zu sein, erklärte Klaus Sanoner, Inhaber des Gesundheitszentrums.

"Grippewelle war Coronawelle"

"Für mich ist das nicht so überraschend, denn in Gröden sind die Infektionen bereits ausgebrochen, als in Terlan der erste Covid-19-Infizierte festgestellt wurde. Unsere Grippewelle war eine Coronawelle", sagte Simon Kostner, Gemeindearzt in St. Ulrich, der gemeinsam mit weiteren Ärzten die Tests durchführte. Jeder Gemeindebürger könne sich selbst für einen Test anmelden, wer dran kommt entscheide dann das Zufallsprinzip. Die Tests werden zum Selbstkostenpreis von 30 Euro durchgeführt. Man schaffe rund 100 Tests pro Tag, hieß es.

Zur Validität der Tests gab sich Kostner sehr sicher: "Unser Schnelltest ist ein Test, der aus Wuhan kommt, und der eine erklärte Spezifität von 100 Prozent hat." Wenn mittels Test Antikörper nachgewiesen werden, heißt das, dass der Betreffende zu 100 Prozent mit dem Covid-19-Virus infiziert war und mit keinem anderen der Coronaviren-Familie, führte Kostner weiter aus. "Es gibt keine Falsch-Positiven", so der Mediziner.

In Österreich hatte das SORA-Institut Anfang April eine repräsentative Stichprobenuntersuchung von 1.544 Österreichern, allerdings mit den herkömmlichen PCR-Tests, durchgeführt. Laut dem Ergebnis waren nur 0,33 Prozent der österreichischen Bevölkerung infiziert. Flächendeckend durchgeführte PCR-Tests in den Tiroler Corona-Hotspots Ischgl und St. Anton Anfang April ergaben jedoch, dass damals mehr als fünf Prozent der Bevölkerung aktuell infiziert waren.