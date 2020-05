Die (traurige) Zukunft unserer Restaurant-Kultur?

Schockierende Bilder: Sieht so in Zukunft ein Restaurant-Besuch aus

Am 15. Mai ist es in Österreich endlich so weit. Die derzeit auf Zustellung und Abholung beschränkte Gastronomie darf wieder Gäste empfangen - allerdings unter strengen Auflagen: Alle Gäste brauchen einen Sitzplatz, pro Tisch dürfen maximal vier Erwachsene plus Kinder sitzen. Für diese gilt der Mindestabstand zwar nicht, das Personal muss aber Mund-Nasen-Schutz tragen.

Im vom der Corona-Krise besonders betroffenen Italien dürfen die Lokale erst am 1. Juni wieder öffnen. Das Land hat erst am Montag die "Phase 2" mit einer Lockerung der seit zwei Monaten geltenden strengen Ausgangssperre begonnen. Damit unternimmt Italien einen wichtigen Schritt zurück in die Normalität. Welche Regeln ab Juni in Restaurants gelten werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Anfang dieser Woche wurden allerdings Fotos veröffentlicht, wie traurig in Zukunft ein Restaurant-Besuch werden kann. Zu sehen sind etwa Plexiglas-Trennwände zwischen und über den Tischen. Zwischen den Gästen sollen Glasscheiben errichtet werden, damit man ohne das Risiko einer weiteren Infektion durch das Coronavirus essen kann.

© Facebook

Auch die Mitarbeiter sollen etwa an der Bar durch Plexiglas-Scheiben geschützt werden. Überlegt wird in Italien auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, wie er auch in Österreich für das Personal vorgeschrieben ist. In den Schock-Fotos müssen allerdings auch Besucher Masken tragen – ein Szenario, das hoffentlich nie Realität wird.