Eigenes Pickerl weist auf Maskenpflicht in den Öffis hin

Ab Dienstag gilt die Schutzmaskenpflicht auch in den Öffis.

Wien. Direkt nach Ostern tritt die ausgeweitete Schutzmaskenpflicht in Kraft. Dann ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht. Die Wiener Linien weisen mit eigenen Piktogrammen auf die Maskenpflicht hin.

Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 3.600 Euro rechnen. Ein neues Wiener-Linien-Pickerl, das einen schwarzen Kopf mit weißer Schutzmaske und dem Appell "Bitte Mund und Nase bedecken!" zeigt, weist ab sofort über das neue Gebot in den Öffis hin. Die ausgeweitete Schutzmaskenpflicht gilt laut Wiener Linien nicht nur in den Fahrzeugen, sondern auch in allen Stationsbereichen, die man nur mit einem gültigen Ticket betreten darf.

© wiener linien

Mitarbeiter der Stadt Wien nähen nun Mund-Nasen-Schutz

Die Stadt Wien hat angefangen, Mund-Nasen-Schutz für ihre Mitarbeiter zu produzieren: In der MA 34 (Bau- und Gebäudemanagement) werden nun Masken in Eigenproduktion für jene Mitarbeiter hergestellt, die in besonders exponierten Arbeitsstellen zum Beispiel im Rathaus oder bei den Gesundheitsbehörden arbeiten. Die ersten 1.500 Exemplare sollen nach Ostern fertig sein.

Die Stoffmasken werden von 50 Raumpflegerinnen in Heimarbeit hergestellt, hieß es in einer Aussendung von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Donnerstag. Diese hätten sich freiwillig für den Näheinsatz gemeldet. Das für das Projekt notwendige Zubehör - teils handelt es sich um rare Ware - wurde bereits besorgt. "Mit etwas Glück konnte ein Restposten von insgesamt 77 Metern dunkelgrauem Baumwollstoff kurzfristig angekauft werden. Die Bänder und das erforderliche Nähgarn waren im Betrieb vorhanden", hieß es in der Aussendung.

© APA/STADT WIEN

Derzeit werden in einer Werkstätte die Maskengrundformen zugeschnitten. Für rund 500 Stück seien bereits die Basismaterialien zusammengestellt - also Stoff, Band und Garn, hieß es.

Der Plan ist, dass nach Ostern in einer ersten Etappe 750 Mitarbeiter der MA 34 in exponierten Positionen jeweils zwei Stoffmasken erhalten sollen. Dabei handelt es sich um Raumpfleger, Hausarbeiter, Portiere, Amtshauswarter, Werkstättenmitarbeiter und Stützpunktleiter des Bau- und Gebäudemanagements. In weiterer Folge werden dann sämtliche 1.250 MA-34-Mitarbeiter mit dem genähten Mund-Nasen-Schutz versorgt werden. In Summe sollen 2.500 Mund-Nasen-Schutzmasken hergestellt werden.