Gleich 61 neue Corona-Fälle in Wien

Die Corona-Zahlen steigen wieder an. In Wien sind aktuell 305 Personen erkrankt.

Die Zahl der in Wien bisher nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektionen betrug mit Stand Montag, 10.00 Uhr, 3.464. Das teilte der medizinische Krisenstab der Stadt Wien per Aussendung mit. Gegenüber Samstagfrüh war das ein Zuwachs von 61 Fällen. Am Sonntag wurden keine Zahlen veröffentlicht.

In diesem Zeitraum sind keine Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Todesfälle blieb somit mit 173 unverändert. 2.986 Erkrankte sind inzwischen wieder genesen.

Außerhalb Wiens nur 5 Neuinfektionen

Bisher gab es in Österreich 16.968 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (08. Juni 2020, 09:30 Uhr) sind österreichweit 672 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 15.839 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 82 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 17 der Erkrankten auf Intensivstationen. Die Neuinfektionen seit der letzten Meldung teilen sich auf die Bundesländer Österreichs wie folgt auf: Burgenland: 0 Kärnten: 0 Niederösterreich: 3 Oberösterreich: 1 Salzburg: 0 Steiermark: 0 Tirol: 0 Vorarlberg: 1 Wien: 61 (Neuinfektionen seit 06.06.2020)

Nur noch zwei Erkrankte in Salzburg

Österreichweit gibt es aktuell noch 357 Erkrankte. Die meisten davon gibt es in Wien (305), die wenigsten in Salzburg (2)

Wieder Wirbel um Wiens Corona-Zahlen

Am Sonntag erhielt man vom medizinischen Krisenstab der Stadt Wien keine aktuellen Kennzahlen zum Coronavirus. Laut oe24-Insiderinformationen soll der Grund dafür darin liegen, dass am Sonntag schlichtweg keine Stabsarbeiten wahrgenommen werde. Die im Dashboard des Gesundheitsministeriums ausgewiesenen Kennzahlen Wiens waren demnach noch vom Stand 06.06.2020, 08.00 Uhr. Im Netz stößt die Vorgehensweise bereits auf harte Kritik, da erst zwei Tage zuvor eine "Black Lives Matter"-Demo mit über 50.000 Teilnehmern stattgefunden hat. Infolgedessen stellte sich die Frage nach potentiellen Neuinfektionen, die durch eben jene Masse an Demonstranten entstanden sein könnten.