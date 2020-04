Härtefall-Fonds wird von 1 auf 2 Milliarden Euro verdoppelt

Am Mittwoch wurden seitens der Regierung neue Maßnahmen in der Corona-Krise verkündet.

Wien. In einer am Mittwoch anberaumten Pressekonferenz der österreichischen Regierung die Erhöhung des Coronavirus-Härtefall-Fonds verkündet. Konkret soll die Gesamtsumme der Unterstützungszahlungen von einer auf zwei Milliarden Euro erhöht werden. In der angekündigten zweiten Phase der Härtefall-Fonds soll außerdem der Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert werden – Es soll keine Einkommensgrenzen mehr geben.

Finanzminister Blümel versicherte, es wäre das "oberste Ziel, Menschen zu schützen." – Aber auch die Wirtschaft müsse geschützt und Jobs gerettet werden. Wirtschaftsministerin Schramböck sagte, dass ein Schutzschirm für Unternehmen errichtet werden müsse, um erfolgreich durch die Krise zu kommen. Hierbei müsse die Liquidität mit oberster Priorität gewährleistet werden. An zweiter Stelle stünde die Bonität: "Bonitätsanpassungen aufgrund der Krise sind ungerecht und schwächen den Wirtschaftsstandort", meinte Schramböck.

Arbeitsministerin Aschbacher appellierte indes, dass "um jeden Arbeitsplatz" gekämpft werden müsse. Es sollen so viele Jobs wie nur irgenwie möglich gerettet werden. Derzeitiges Ziel wäre jeden zweiten, als gefährdet eingestuften, Job zu retten. Der generelle Grundsatz für die Erreichung dieses Ziels ist nach wie vor "Kurzarbeit vor Kündigung" – Aschbacher appellierte an die österreichischen Unternehmen: "Bitte nutzen Sie diese Instrument." Bis dato wurden 12.596 Anträge auf Kurzarbeit gestellt – Damit sollen rund 250.000 Arbeitsplätze gesichert sein.

Corona-Zahlen rückläufig. Vizekanzler Werner Kogler gab bekannt, dass die derzeitigen Coronavirus-Zahlen in Österreich eine leichte Besserung der Lage ausweisen.