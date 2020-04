Pro Tag fallen 40 Polizisten aus - kann das gut gehen?

Bereits 137 infizierte Polizisten, dazu sind 700 in Heimquarantäne: Wenn die Zahl der Corona-Fälle bei der Exekutive weiter so ansteigt, fallen in drei Monaten 3600 der 27.000 Polizisten aus.

Jetzt wird klar, warum der teilweise Ersatz der österreichischen Polizisten bei leichten Überwachungsaufgaben durch Präsenzdiener und später Milizsoldaten so wichtig ist: Nach nur drei Wochen sind 137 Exekutivbeamte mit dem Coronavirus infiziert, 700 weitere Polizisten sidn in Quarantäne, berichtete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei seinem Pressestatement am Sonntag.

Reduziert sich der Anstieg dieser Infektionszahlen nicht, dann könnte die Exekutive in Schwierigkeiten kommen: Wenn pro Tag bis zu 40 Polizisten aufgrund der Coronavirus-Situation dienstunfähig sind, summiert sich dieser Ausfall in drei Monaten oder 90 Tagen auf bis zu 3600 Beamte, die im Krankenstand wären. Noch schlimmer wäre eine Eskalation in der Virus-Ausbreitung: Einerseits würden sich die Ausfälle vermehren, andererseits müsste aber von der Polizei auch eine dann nötige Ausgangssperre höchst personalintensiv überwacht werden - neben allen anderen ohnehin schon nötigen Aufgaben. In dieser Kalkulation fehlt dazu auch noch die Zahl jener Polizistinnen, die jetzt nicht íhren Job ausüben können, weil sie die Kinder betreuen müssen.

Innenminister: "Durchhaltefähigkeit ist gewährleistet"

In Kürze sollen 2000 Präsenzdiener, deren Dienst per Gesetz verlängert worden ist, einige (einfachere) Aufgaben der Exekutive übernehmen. Ab Mai übernehmen dann 3200 Miliz-Soldaten, die von Verteidigungsministerin Tanner einberufen wurden.

Innenminister Karl Nehammer sagte zu dieser Entwicklung bei der Polizei: "Das Coronavirus stellt auch die Polizei vor große Herausforderungen. Mit Infektionen in den Reihen der Polizei habe ich von Beginn an gerechnet. Wir haben daher bereits Anfang März die Urlaube ausgesetzt und zusätzlich 1600 Polizeischüler für den Außendienst abgestellt. Die Durchhaltefähigkeit der Polizei ist gewährleistet."