Schock-Video zeigt Situation in italienischer Notaufnahme

Das italienische Krankenhaus-System stößt wegen der Coronavirus-Pandemie bald an seine Grenzen.

Bergamo, Lombardei. Italienische Ärzte berichten, dass das Coronavirus wie ein Tsunami über sie hereingebrochen sei. Wie dramatisch die Situation tatsächlich ist, zeigt ein Video aus einer Notaufnahme, die zu einer Intensivstation wurde.

In der Lombardei, die von der Coronavirus-Epidemie am stärksten betroffene Region Italiens, stieg die Zahl der Todesopfer auf 2.549, das sind rund 381 mehr als am Donnerstag. Die Zahl der Infizierten lag in der Lombardei nun bei 22.264.