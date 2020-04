Schock-Zahlen: Bereits 33.000 Corona-Tote in den USA

Caritas-Weltverband richtet Hilfsfonds ein

Das internationale Caritas-Netzwerk "Caritas Internationalis" hat einen globalen Hilfsfonds zur Finanzierung von Projekten gegen die Coronakrise eingerichtet. Dieser werde es ermöglichen, "schnell und wirksam" auf die Pandemie zu reagieren, teilte Generalsekretär Aloysius John am Donnerstag mit, wie Kathpress am Freitag berichtete.

Die Caritas sei in Afrika, Asien, Lateinamerika, Ozeanien, Europa sowie im Nahen Osten "an vorderster Front" im Kampf gegen das Virus - auch in Regionen, in denen keine andere Organisation aktiv sei. "Unsere Arbeit ist ein lebendiges Zeugnis für den Dienst der Kirche an den Schwächsten der Gesellschaft und an der ganzen Menschheitsfamilie", sagte John. Um die Ortskirchen in aller Welt zu unterstützen, habe man bereits Informationen von 140 nationalen Bischofskonferenzen eingeholt. Dies werde dazu beitragen, rasch geeignete Hilfsprogramme auf den Weg zu bringen.

Anfang April hatte der vatikanische Hilfswerke-Dachverband "Caritas Internationalis" laut Kathpress eine globale Kampagne gegen Covid-19 gestartet. Im Fokus der Aktion stehen vor allem strukturschwache Länder. In Ruanda beispielsweise gebe es bisher kein ausreichendes Bewusstsein für die aktuelle Seuchengefahr, weil die Bevölkerung unter einer schlimmen Nahrungsmittelknappheit leide. "Sie sagen: 'Wir sterben lieber an Covid als zu verhungern'", so der Caritas-Generalsekretär.

"Caritas Internationalis" ist der Dachverband von 165 nationalen Caritasverbänden. Diese sind nach eigenen Angaben in rund 200 Ländern in der Not- und Entwicklungshilfe sowie in Sozialdiensten tätig. Das internationale Netzwerk gehört darüber hinaus einer von Papst Franziskus geschaffenen Vatikan-Kommission zum Umgang mit den Corona-Folgen an