Video zeigt, wie illegale Corona-Demo eskalierte

Weil sich die Teilnehmer der illegalen Anti-Corona-Demo in Wien weigerten, die Versammlung aufzulösen, kam es zu Anzeigen und einer Festnahme.

Trotz Verbots versammelten sich am Freitagnachmittag rund 200 aufgebrachte Menschen in Wien bei der Albertina, um gegen die von der Regierung verhängten Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auch als die Polizei mit Identitätsfeststellungen und Video- sowie Bildaufnahmen begann, weigerten sich einige Teilnehmer, die Demo zu verlassen. Ein Mann wurde dabei von Polizisten zu Boden gedrückt und vorläufig festgenommen. Ein Video auf der Plattform zackzack.at zeigt, wie der Mann von mehreren Beamten am Boden festgehalten wird.

Die Veranstalter sowie einige Teilnehmer werden angezeigt, außerdem wird nun wegen der möglichen Verbreitung von übertragbaren Krankheiten ermittelt. Unter den nach Auflösung der Kundgebung durch die Polizei und den Veranstalter anwesenden Personen befand sich auch Identitären-Chef Martin Sellner.

Freitag nächste Demo angekündigt

Die Veranstalter, die Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen ICI, kündigte für kommenden Freitag bereits eine Großdemo vor dem Bundeskanzleramt an.