Wahnsinn: US-Prediger wollen Coronavirus "wegzaubern"

Der 83-jährige Kenneth Max Copeland ist in den USA nicht unbekannt: Der mutmaßliche Multimillionär und TV-Prediger aus Texas hat Tausende Zuseher bei seinen Shows.

Bereits vor drei Wochen behauptete Copeland, der mehr als fünf Privatjets besitzen soll, dass er seine TV-Show-Zuseher vom Coronavirus beschützen könne. Nun, in einer aktuellen TV-Predigt, ging er noch ein Stück weiter: Er erklärte seinen Fans, dass er jetzt das Virus mit einem Zauberspruch aus den USA verbannen könnte. Er sagte wörtlich: "Im Namen Jesu, ich verbanne dich, Covid-19. Es ist vorbei!"

Laut offiziellen Statistiken der Weltgesundheitsorganisation und der bekannten Johns Hopkins University veränderten sich - nicht wirklich überraschend - die Zahlen der Infizierten nicht nach unten: Die USA hatte Dienstag um 16 Uhr 164.719 Coronavirus-Fälle und 3170 Todesopfer, siehe: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Hier das Video:

Here is scamvangelist Kenneth Copeland DESTROYING the virus through what I can only describe as a Christian magic spell.



"In the name of Jesus... I execute judgment on you, COVID-19!... It! Is! Finished! It! Is! Over!" pic.twitter.com/EyRosWxcHp