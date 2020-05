Zahlen beweisen: Wien ist kein Corona-Hotspot

Viele reden von Wien als Corona-Hotspot. Ein Blick auf die Statistik vergleichbarer Städte belegt anderes.

Die Stadt Wien wird vor allem aus ÖVP-Kreisen als Corona-Hotspot attackiert. Doch was ist dran an den Vorwürfen? Steckt mehr dahinter als Vorwahl-Getöse – schließlich wählt die Hauptstadt am 11. Oktober.

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Wien liegt im Vergleich der westeuropäischen Städte ausgezeichnet. Bei der Zahl der Infizierten liegt sie klar vor allen vergleichbaren Metropolen.

Oslo hat die wenigsten

Einzig die Hauptstadt von Anti-Corona-Europameister Norwegen ist noch besser: 2.543 Infizierten in Oslo stehen 3.100 in Wien gegenüber. Der Pro-Kopf-Vergleich spricht dann aber schon wieder für Wien, denn Oslo hat nur ein Drittel der Einwohner von Österreichs Hauptstadt.

Wien hat auch mit 146 Toten viel weniger Todesopfer zu beklagen als vergleichbare Städte.