Gute News aus Wien: Mehr Tests, aber wenige Neuinfektionen

Die Woche beginnt mit zwei Facts zu #CoronaVirusAT in Wien. Die Zahl positiver Befunde der letzten Woche (886) ist um 4,0% geringer als in der Woche davor (923). Die Zahl der täglichen Tests letzte Woche (4.391) ist um 68% höher als in der Woche davor (2.613). via @mariodujakovic