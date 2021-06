Ärzte-Streit um Kinder-Impfung

Die Impf-Empfehlung für Kinder ab 12 Jahren sorgt für heftige Diskussionen.

Österreich. Schon mehr als zwei Millionen Österreicher haben beide Corona-Teilimpfungen erhalten. Jetzt will man auch bei den Kindern schnell vorankommen: In vielen Bundesländern kann man Kinder ab 12 Jahren bereits zur Impfung vormerken. In Vorarlberg ist für den 19. Juni sogar bereits eine eigene Impfrunde der 12- bis 15-Jährigen geplant. Aber wie sicher ist das Impfen im frühen Alter?

Laut Studien sicher, Deutschland vorsichtig

Impf-Plan. Die Meinungen dazu gehen stark auseinander. Während bei uns die Impfung ab 12 in den Startlöchern steht, ist man in Deutschland weit vorsichtiger: Die ständige Impfkommission, vergleichbar mit dem heimischen nationalen Impfgremium, lehnt eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren derzeit ab. Weil Kinder meistens nicht so schwer erkranken, will man im Nachbarland nur durch Vorerkrankungen gefährdete Kinder impfen. In einer Pfizer-Studie aus den USA, auf die sich die EMA-Zulassung stützt, wird allerdings die sichere Wirksamkeit auch in der jüngeren Altersgruppe versichert. Derzeit testet Pfizer sogar bei Kleinkindern: eine Studie an Fünf- bis Elfjährigen startete diese Woche. Bald sollen sogar 6-Monatige folgen.

Kritik an Datenlage, ÖAK vertraut den Experten

Videobotschaft. Trotzdem sprechen sich auch viele Mediziner gegen das Kinder-Impfen aus. In einem Statement-Video kritisierten jetzt mehr als 120 österreichische Ärzte die Covid-Impfung für Kinder und Jugendliche. In ihrer Kampagne „#wirzeigenunsergesicht“ fordern sie das nationale Impfgremium und die Ärztekammer zu einem Überdenken ihrer Entscheidung auf. Die Kritik resultiert vor allem aus der mangelnden Daten­lage, die Empfehlung soll laut der Initiative nicht mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft übereinstimmen. Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres teilt ihre Ängste nicht, plädiert, die Kirche im Dorf zu lassen: „Ich und das Gros der Ärzteschaft vertraut den europäischen und österreichischen Expertengremien.“