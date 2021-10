Alarm: Uns droht Doppel-Pandemie

Die kalte Jahreszeit steigert die Gefahr. Es droht auch eine harte Grippe-Welle.

Wien. In Brüssel schrillen die Alarmglocken. In diesem Winter drohen uns zwei gleichzeitige Viren-Wellen: Corona und auch die Grippe. Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit, warnt: „Wenn beide Viren zirkulieren, müssen wir verhindern, dass es zu einer möglichen Doppelpandemie kommt.“



Hintergrund der Warnung direkt aus der EU-Zentrale: „Wir stehen vor dem Übergang vom Herbst zum Winter, einer Jahreszeit, in der Atemwegserkrankungen zunehmen. Wir müssen verhindern, dass unsere Gesundheitssysteme überlastet werden“, so die Politikerin.



