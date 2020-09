Am meisten Fälle: Das sind die Corona-Hotspots Österreichs

In diesen Bezirken wurden in den letzten 7 Tagen am meisten Neuinfektionen gemeldet.

Erstmals seit Ende März hat es am Dienstag in Österreich wieder mehr als 6.000 aktive Coronavirus-Fälle gegeben. Im 24-Stunden-Vergleich kamen 764 Neuinfektionen hinzu. Somit gab es mit Stand 9.30 Uhr 6.194 aktiv Infizierte, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Immer mehr Menschen müssen im Krankenhaus behandelt werden. Besonders angespannt ist die Lage weiterhin in jenen 7 Bezirken, die auf Orange geschaltet wurden. 35 Bezirke stehen mittlerweile auf Gelb. Am meisten Neuinfektionen gibt es - gemessen an der Bevölkerung - weiterhin in Innsbruck und Wien. Dahinter folgen mit Dornbirn, Kufstein, Bludenz und Imst weitere Bezirke im Westen Österreichs. Die 20 Corona-Hotspot-Bezirke Infektionen pro 100.000 EW Innsbruck (T) 118,84 Wien 110,57 Dornbirn (Vbg.) 106,81 Kufstein (T) 82,06 Bludenz (Vbg.) 78,00 Imst (T) 74,93 Lilienfeld (NÖ) 69,74 Innsbruck-Land (T) 68,04 Schwaz (T) 64,38 Wr. Neustadt (NÖ) 61,84 Zwettl (NÖ) 61,58 Krems/Donau (NÖ) 60,30 Neunkirchen (NÖ) 56,78 Eisenstadt (Bgld.) 54,66 Mödling (NÖ) 54,62 Baden (NÖ) 54,03 Wels (OÖ) 53,46 Feldkirch (Vbg.) 52,72 Linz-Land (OÖ) 47,91 Landeck (T) 47,34 Wenn man daraus nur mit den Inzidenzschwellenwerten die Ampelkarte ableitet sieht die so aus: pic.twitter.com/Ef3LOtJxHs — Erich Neuwirth (@neuwirthe) September 15, 2020