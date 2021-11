Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler stärkte Montagabend Mückstein den Rücken. Es sei seine Aufgabe als Gesundheitsminister auch unpopuläre Maßnahmen vorzubereiten.

„Die Lage ist dramatisch. Wir sind inmitten der vierten Welle, die Infektionszahlen steigen, immer mehr Menschen leiden in der Folge auf den Intensivstationen. Vor diesem Hintergrund hat der Gesundheitsminister nach umfangreichen Beratungen gestern Maßnahmen vorgelegt, die u.a. Kontakte um 30% reduzieren und diese Dynamik brechen sollen", so Kogler. "Der Lockdown für Ungeimpfte, den wir gemeinsam als Bundesregierung mit den Ländern beschlossen haben, ist ein wichtiger Schritt. Allerdings warnen die Expert:innen davor, dass diese Maßnahme möglichweise nicht ausreichen wird, um die Welle zu brechen", so der Vizekanzler weiter.

Deshalb sei es jetzt notwendig neue Schritte vorzubereiten. Es sei Aufgabe des Gesundheitsministers die Gesundheit der Menschen in Österreich und das Gesundheitssystem zu schützen. Auf das zu hören, was die Wissenschaft sagt und auch unpopuläre Maßnahmen vorzubereiten und auf den Tisch zu legen. "Dafür hat er meine volle Unterstützung. Ab Mittwoch werden wir sehen, inwiefern sich die 2G-Regel auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt hat. Auf Basis dessen werden wir als Bundesregierung die nächsten Entscheidungen beraten und treffen", so Kogler.