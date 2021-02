Anschober: Fast 90 Prozent in Pflegeheimen geimpft

''Wir haben eine hohe Impfrate in den Altenheimen, aber wir sind noch nicht bei 100 Prozent'', so der Gesundheitsminister.

Wien. Gesundheitsminister Anschober gab am Donnerstag eine Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in den Pflegeheimen. Im Laufe des Februars sollen alle Altenheim-Bewohner durchgeimpft sein. Der zweit Impf-Durchgang wurde bereits weitestgehend gestartet. "Bewohner und Bewohnerinnen in Alten- und Pflegeheimen sind weltweit die vulnerabelste Gruppe", erklärte Anschober. Die Durchimpfungsrate sei dort zwischen 80 und 90 Prozent.

Die Infektionen und Todesfälle in Alten- und Pflegeheimen seien zurückgegangen, berichtet Anschober in der Pressekonferenz.

Die aktuellen Corona-Zahlen seien österreichweit stabil. "Wir pendeln zwischen 1.200 und 1.500 Neuinfektionen pro Tag", so der Gesundheitsminister. Anschober: "Die 7-Tagesinzidenz liegt bei 105."

Anschober: "Massive Beschleunigung im zweiten Quartal"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) geht bei der Schutzimpfung gegen Covid-19 von einer "massiven Beschleunigung im zweiten Quartal" aus. Nach der Marktzulassung von AstraZeneca, den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums und einem entsprechenden Ministerratbeschluss wird der modifizierte Impfplan per Erlass für die Länder zur verbindlichen Vorgabe gemacht. Infolge dessen sollen bis Ostern eine Million Österreicher zwei Dosen und damit vollen Schutz erhalten haben.

Wie Anschober am Donnerstag per Presseaussendung avisierte, sollen die angestrebten zwei Millionen Impfungen bis Anfang April mit rund 1,25 Mio. Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna sowie 740.000 Dosen von AstraZeneca erreicht werden. Die erste Lieferung des schwedisch-britischen Pharmakonzerns wird bereits morgen, Freitag, in Österreich eintreffen. 36.000 AstraZeneca-Dosen werden in den Abendstunden erwartet. "Der dritte von der EMA zugelassene Impfstoff hat eine sehr gute Qualität. Im Februar erfolgen voraussichtlich drei weitere Lieferungen mit jeweils rund 43.000, 106.000 und 155.000 Dosen", erläuterte der Gesundheitsminister.

Weiterentwicklung des Impfplans