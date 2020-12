Anschober gibt Update, wie es den Corona-Geimpften geht

Bis jetzt sind mehr als 6.000 Personen mit der Corona-Vakzin geimpft.

Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) kündigt in einer Aussendung an, wöchentlich ein Update zu geben, wie es den bisher geimpften Menschen geht. Heute begann er damit und berichtet: "Bisher sind die Rückmeldungen der bislang mehr als 6.000 in Alten- und Pflegeheimen bzw. MitarbeiterInnen von Covid-19-Stationen geimpften Personen über die Verträglichkeit sehr positiv", so der Minister.

An die Betroffenen appelliert er, sie sollen ehrliche Information zu den Auswirkungen des Corona-Impfstoffes geben, damit der Prozess transparent ablaufen könne. Denn Aufklärung und Transparenz seien die wichtigsten Grundlagen für die persönliche Impfentscheidung, so Anschober.

Der Gesundheitsminister betont, dass er auch über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Service-Angebote für die Bevölkerung wöchentlich informieren werde. "Ziel ist, möglichst viele Menschen über die Auswirkungen der Corona-Schutzimpfung transparent zu informieren und damit eine hohe Impfbereitschaft in Österreich zu erreichen", schreibt Anschober in der Aussendung.

"Jede Impfung kann leichte Nebenwirkungen haben"