Ansturm auf die Booster-Impfung

Österreich wird zum Impf-Weltmeister, der Run – vor allem auf 3. Stich – ist enorm.

Wien. Die Maßnahmen der Regierung tragen erste Früchte, Österreich wird zum Impf-Weltmeister: In den vergangenen sieben Tagen gab es nur in 15 Ländern (und Inselstaaten) eine höhere Impfrate pro 100 Leute als hierzulande, vor allem seit dem 2G-Lockdown seit Montag greifen immer mehr Menschen zum Stich. In Europa impfte in den vergangenen sieben Tagen nur Island mehr. Am Donnerstag holten sich in Österreich 1,08

100 Personen eine Injektion ab. Also: Mehr als jeder Hundertste greift täglich zur Impfung.

Über eine Million holte sich die Booster-Impfung

Erst-Impfung. Das Trügerische: Nur ein Bruchteil der Impfungen entfallen auf die für das Ende der Pandemie dringend notwendigen Erststiche. Am Donnerstag gab es in Österreich exakt 102.407 Stiche, nur 14.560 davon waren Erst-Impfungen. Insgesamt erhielten 6.187.634 Menschen zumindest einen Stich (69,27 % der Gesamtbevölkerung). Vollimmunisiert sind 63,97 Prozent. Die Nummer 1 bleibt Burgenland (72,3 % vollimmunisiert), Schlusslicht ist Oberösterreich (60,9 %).

Booster. 75.215 Impfungen entfielen am Donnerstag hingegen auf die Booster-Impfung. Mittlerweile hat Österreich die Millionen-Marke bei den Drittimpfungen erreicht (1.003.050), das entspricht rund 11,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.