Ansturm: Erste Hotels ausgebucht

Die Reiselust nach dem Lockdownfrust beschert den österreichischen Tourismusbetrieben Buchungsrekorde.

Wien. Eines können sämtliche Touristiker unisono berichten: Quasi in der Sekunde, als am vergangenen Freitag bekannt wurde, dass der Tourismus am 19 . Mai in Österreich öffnet, setzte ein Buchungssturm ein.



Sturm auf Thermen. Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme im Burgenland: „Seitdem stehen die Telefone nicht still! Wir erwarten für den Frühling und den Sommer eine gute Buchungslage.“

Viele Betriebe ausgebucht. Vor allem für Pfingsten sind die freien Zimmer schon recht ausgedünnt, wie Gerhard Gucher, Direktor der Vamed Vitality World mit neun Resorts im Portfolio, zu berichten weiß. In einigen Betrieben gebe es kein freies Zimmer mehr.



Run auf Seeregionen

Ähnlich angespannt die Buchungslage in Betrieben in Österreichs Seeregionen. Hans Wieser, Geschäftsführer der Wolfgangsee Tourismus GmbH: „Die Nachfrage ist sofort nach der Ankündigung der Wiedereröffnung sprunghaft angestiegen.“ Bemerkenswert sei, dass vor allem die Gäste aus dem Ausland, vorrangig aus Deutschland und Tschechien, ohne Umschweife gebucht hätten. Vor allem Ferienwohnungen und Campingplätze würden stark nachgefragt.



Vorreiter bei Öffnung

Den Run auf österreichische Tourismusbetriebe im Mai und Juni führt Andrea Hansal vom Österreichischen Verkehrsbüro auch darauf zurück, dass Österreich in Bezug auf die Öffnung des Tourismus eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Andere Länder würden ihren Tourismus erst später hochfahren. Italien etwa am 2. Juni und Kroation hat noch gar kein Datum genannt.

Flugreisen boomen. Der Österreicher Reiselust spüren auch die Austrian Airlines. AUA-Chef Alexis von Hoensbroech: „Jeden Tag kommen jetzt mehrere tausend Buchungen für den Sommer herein.“ Die Buchungslage habe sich in den letzten Wochen verdoppelt.



Großer Frust hingegen herrscht unter den Hoteliers in der Hauptstadt Wien. Branchenchefin Michaela Reitterer (ÖHV): „Wir wissen noch nicht einmal, wann wir aufsperren dürfen. Wir sind sehr frustriert.“