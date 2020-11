Arzt: 'Das sieht ein Corona-Patient, kurz bevor er stirbt'

So sehen die letzten Minuten eines sterbenden Covid-Patienten aus.

Dr. Kenneth Remy ist Intensivmediziner am Barnes-Jewish Hospital und St. Louis Children’s Hospital in Washington und kämpf damit an vorderster Front gegen das Coronavirus. Innerhalb von nur einer Woche musste der Arzt die Familien von elf Familien verständigen, dass ihre Angehörigen an Corona gestorben sind. Deshalb entschied sich Dr. Remy nun zu einem eindringlichen Video.

"So sieht es aus, wenn Sie 40 Mal pro Minute atmen und einen Sauerstoffgehalt haben, der deutlich unter 80 sinkt. So wird das aussehen. Ich hoffe wirklich, dass die letzten Momente in Ihrem Leben nicht so aussehen werden“, so der Mediziner

„Denn das werden Sie am Ende Ihres Lebens sehen, wenn wir in der Öffentlichkeit keine Masken tragen, wenn wir uns nicht regelmäßig die Hände waschen und den Mindestabstand einhalten. Ich verspreche Ihnen, das wird sonst das Letzte sein, dass Sie in Ihrem Leben sehen werden. Das wird das Letzte sein, dass Ihre Mutter oder Ihr Vater sehen werden. Das ist ernst.“