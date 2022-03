Auch Corona-Infizierte sollen arbeiten gehen

Unter bestimmten Bedingungen sollen auch Erkrankte wieder arbeiten können.

Wien. Die Regierung hat verschärfte Corona-Regeln beschlossen. So kehrt etwa die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen ab Mittwoch wieder zurück – bis dahin soll die neue Verordnung stehen, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch am Freitagabend in einer Pressekonferenz verkündete. Dazu kommt es zu einer Lockerung der Quarantäne-Regeln für Erkrankte zumindest in Spitälern und Pflegehäusern, um eine Überlastung des Personals zu verhindern.

Gespräche mit Krankenhausbetreibern und den für Pflegeheime zuständigen Soziallandesräten am heutigen Tagen hätten ihn mit Sorge erfüllt, so der Gesundheitsminister. Man sei an der Belastungsgrenze und darüber: "Der Betrieb ist nur noch mit Mühe aufrecht zu erhalten."

Wie die neuen Quarantäne-Vorschriften aussehen - aktuell kann man sich erst nach fünf Tagen freitesten - wollte Rauch nicht sagen. Das werde noch diskutiert, die Regel müsse epidemiologisch vertretbar sein. Orientieren will er sich an internationalen Beispielen, wie etwa in den USA. Aber unter bestimmten Bedingungen sollen auch noch Erkrankte wieder arbeiten können. "Es wird möglich sein, unter bestimmten Voraussetzungen arbeiten zu gehen, auch wenn das bisher nicht möglich war", sagte Rauch.