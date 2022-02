Auch Nehammer hält an Impfpflicht-Zeitplan fest

Immer mehr Landeshauptleute äußern sich kritisch gegenüber der Impfpflicht – nun äußert man sich erstmals auch aus dem Kanzleramt dazu.

Während sich immer mehr Landeshauptleute gegen die Impfpflicht aussprechen, hält die Bundesregierung an der Umsetzung fest. Nachdem die Grüne Klubobfrau Sigi Maurer bereits im Ö1 Morgenjournal betont hatte, an der Impfpflicht und dem Zeitplan festhalten zu wollen, bestätigt man dies nun auch aus dem Kanzleramt.

"Die Kommission wird – wie vorgesehen – in den nächsten Wochen im BKA gebildet und wird die Lage zu gegebener Zeit beurteilen. Sie wird aus Expert/innen von GECKO sowie Juristen bestehen. Diese Möglichkeit ist im Gesetz so vorgesehen und wird auch so umgesetzt. Zum Zeitplan ist dem, was Klubobfrau Maurer heute im Morgenjournal gesagt hat, nichts hinzuzufügen", heißt es

Details folgen in Kürze.