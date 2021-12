Aufregung in Tirol: England-Einreisende nur stichprobenartig kontrolliert

Wirbel um lasche Kontrollen am Flughafen Innsbruck: Skitouristen aus England werden nur stichprobenartig kontrolliert – dabei breitet sich in Großbritannien Omikron gerade rapide aus.

Alleine ins Innsbruck landen heute sechs Flieger aus Großbritannien, wo sich die Omikron-Variante gerade wie wild ausbreitet. Wie jedes Jahr verbringen viele Engländer ihren Skiurlaub in Österreich – doch unter den derzeitigen Umständen sorgt diese Tatsache für Ärger und Unsicherheit. Auf Twitter meldet ein Tiroler etwa, dass die Einreisenden am Flughafen nur stichprobenartig kontrolliert werden. Ein zusätzlicher PCR-Test (beim fehlenden dritten Stich) wird erst ab Montag verlangt. Am Wochenende kann noch ungetestet eingereist werden.

Heute sind 4 Maschinen mit Touristen aus England in Innsbruck gelandet.

Massnahme am Flughafen:

Stichprobenmässige (!!!) Kontrolle von 2G.

Kein PCR Test

Dabei wären lückenlosen Kontrollen am Provinzflughafen leicht möglich. #Omikron Welcome in Tyrol. — Franz Josef (@FranzJo24682644) December 17, 2021

Ab Montag gilt dann: Auch Österreicher, EU- und EWR-Bürger und in Österreich wohnhafte Personen müssen bei der Einreise einen gültigen Impfnachweis oder das Attest einer Genesung vorlegen. Ansonsten muss eine zehntägige Quarantäne angetreten werden. Die Möglichkeit zum vorzeitigen Freitesten besteht ab dem fünften Tag. Auch in diesem Fall ist eine Registrierung via Pre-Travel-Clearance verpflichtend.

Ausgenommen von den Erfordernissen eines 2G-Nachweises sowie des zusätzlichen PCR-Tests bzw. der Auffrischungsimpfung sind Schwangere und Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Der Ausnahmegrund ist durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Sonderregeln gibt es außerdem für Kinder.