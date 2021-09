Die Gesundheitsbehörde ruft Besucher der oststeirischen Therme Bad Loipersdorf und des Oktoberfestes in St. Johann in der Haide nahe Hartberg zur Selbstbeobachtung auf.

Hartberg. Nach Corona-Infektionsfällen in der oststeirischen Therme Bad Loipersdorf und beim traditionellen Oktoberfest in St. Johann in der Haide nahe Hartberg ruft die Gesundheitsbehörde des Bezirks Hartberg-Fürstenfeld Besucher zur Selbstbeobachtung auf. Solange man beschwerdefrei sei, möge man sich einem freiwilligen PCR-Test unterziehen und soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren, wie die Kommunikation Steiermark am Donnerstag mitteilte.

Gesundheitstelefon 1450

Konkret geht es um den Samstag, 18. September: Da war zwischen 20.30 Uhr und Mitternacht eine infizierte Person beim Oktoberfest und weiters am Sonntag, 19. September, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr in der Therme Bad Loipersdorf (gesamter Thermalbereich). Im Falle des Auftretens von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, trockenem Husten, Fieber oder plötzlichem Verlust des Geschmacks- bzw. des Geruchssinnes werden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis "Oktoberfest′′ bzw. "Therme Bad Loipersdorf′′ zu kontaktieren, damit die behördliche PCR-Testung vorgenommen werden kann.