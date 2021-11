Aufruf nach mehreren Corona-Fällen in Therme Loipersdorf

Infizierte Personen hatten zwischen Nationalfeiertag und Allerheiligen die Wellness-Einrichtung besucht.

Loipersdorf. Nach Bekanntwerden mehrerer Corona-Fälle in der oststeirischen Therme Loipersdorf an verschiedenen Tagen hat die Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld alle Besucher vom 26., 28. und 31. Oktober sowie Montag, 1. November aufgerufen, ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen besonders genau zu beobachten. Dies teilte die Kommunikation Steiermark am Donnerstag mit.

Personen, die sich in den genannten Zeiträumen in der Therme aufgehalten haben, sollten sich - solange sie beschwerdefrei sind - freiwillig einem PCR-Test unterziehen sowie ihre sozialen Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Bei Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, trockenem Husten, Fieber oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes werden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis "Therme Loipersdorf" zu kontaktieren, damit eine PCR-Testung vorgenommen werden kann. In diesem Fall ist der Kontakt zu anderen Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.