Aufruf um vier mögliche Corona-Cluster in der Steiermark

Behörden rufen zu Beobachtung des Gesundheitszustandes auf.

Graz. In der Oststeiermark sind vier mögliche Corona-Cluster - in den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld - bekannt geworden. Infizierte Personen haben sich am vergangenen Wochenende in zwei Lokalen bzw. einer Diskothek und bei einem Maturaball aufgehalten. Die Bezirkshauptmannschaften rufen alle Gäste auf, ihren Gesundheitszustand zu beobachten und sich bei Krankheitssymptomen beim Gesundheitstelefon 1450 zu melden, wie die Kommunikation Steiermark am Donnerstag mitteilte.

Bei dem einen Fall im Lokal "Tollhaus" in Weiz geht es um die Zeit zwischen Samstag, 23. Oktober ab 22.00 Uhr und Sonntag, 24. Oktober bis 3.00 Uhr. Beim zweiten Fall in Weiz handelt es sich um einen Ball im Kunsthaus zwischen Samstag, 23. Oktober ab 20.00 Uhr und Sonntag, 24. Oktober bis 5.00 Uhr.

Weiterer Infizierter

Ein weiterer Infizierter war am Freitag, 22. Oktober zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr im "Toms Stadl" in Prätis in Pöllau zugange. Der vierte Infizierte hat sich am Samstag, 23. Oktober von 23.00 Uhr bis Sonntag, 24. Oktober 4.00 Uhr in der Disco Excalibur in Greinbach aufgehalten.

Im Falle des Auftretens von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Schnupfen, trockenem Husten, Fieber oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes werden alle Personen ersucht, umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem jeweiligen Hinweis "Tollhaus Weiz", "Kunsthaus Weiz", "Cluster Toms Stadl′′ oder "Cluster Disco Excalibur" anzurufen.