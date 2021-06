Aus für den Baby-Elefanten

Ab 1. Juli werden in den Geschäften mehr Kunden gleichzeitig erlaubt sein. Die 10-qm-Regel fällt.

Die Bundesregierung hat am Donnerstag angesichts stark gesunkener Neuinfektionszahlen weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen und Öffnungen angekündigt. In Clubs und Diskotheken darf ab 1. Juli wieder getanzt werden. Auch die FFP2-Maskenpflicht fällt ab Anfang Juli in fast allen Bereichen, aber Mund-Nasen-Schutz (MNS) ist zum Teil weiter verpflichtend. Für Großveranstaltungen gibt es nur mehr die 3G-Vorgabe, aber sonst keine Einschränkungen mehr.

Auch im Handel gibt es Erleichterungen. Die 10-qm-Regel fällt - der Mintestabstand muss dadurch nicht mehr eingehalten werden.