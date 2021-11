Austro-Impfstoff soll Wende bringen

Ab dem ersten Quartal 2022 könnte der Impfstoff von Valneva die Wende bei der Impfquote bringen.

Derzeit werden in Österreich täglich zwischen 6.000 bis 16.000 Impfungen gesetzt. Nur etwas weniger als die Hälfte davon sind Erstimpfungen.



Deutlich zu wenig, warnen Experten: Zu viele sind noch ungeimpft. Ein Grund dafür: Die Menschen vertrauen der "neuartigen Impfung" nicht, der "unbekannten Technologie", wollen keine "Versuchskaninchen" sein.



Das sind die Argumente vieler, die den Stich gegen Covid-19 nicht haben wollen -in Österreich wie in anderen Ländern.