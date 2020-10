Bei Begräbnis: Sohn darf seine Mutter wegen Corona nicht trösten

Die Corona-Regeln können grausam sein.

Bei einer Trauerfeier im englischen Milton Keynes mussten die Teilnehmer wegen der Corona-Pandemie zwei Meter Abstand halten. Als der Sohn seine weinende Mutter – die Witwe – trösten will, tritt ein Mitarbeiter des Krematoriums auf und verhindert das.

Craig Bicknell und sein Bruder rückten ihre Stühle neben ihre Mutter um ihr Beistand zu leisten. Doch sofort wird die Trauerfeier unterbrochen und ein Mitarbeiter fordert sie auf die Stühle sofort zurückzubewegen. Das tun sie auch und die Mutter muss alleine trauern.

Bicknell veröffentlichte die unschöne Videosequenz auf Facebook und schrieb: "Ich darf in einem Restaurant sitzen, ich kann in einer Kneipe sitzen, ich kann in ihrem Haus wohnen, ich kann mit sechs Leuten in einer Limousine zum Krematorium fahren. Aber das darf ich nicht?"