Während fast überall auf der Welt die Corona-Restriktionen weitgehend aufgehoben werden, ist Bill Gates was das Virus angeht weniger optimistisch. Der Milliardär glaubt, dass uns das Schlimmste erst bevorsteht: "Wir laufen immer noch Gefahr, dass diese Pandemie eine Variante hervorbringt, die noch übertragbarer und noch tödlicher wäre", sagte Gates gegenüber der Financial Times.

Bereits im Dezember 2021 hatte der 66-Jährige eine ähnliche Prognose gemacht und appelliert, sich auf den schlimmsten Teil der Pandemie vorzubereiten.

Jetzt sagt Gates über eine mögliche Killer-Mutation: "Es ist unwahrscheinlich und ich möchte keine Untergangsstimmung verbreiten. Aber das Risiko liegt weit über fünf Prozent, dass wir das Schlimmste noch nicht gesehen haben."

To avoid another COVID-19 – or worse – the world needs a full-time, paid team whose entire job is to prevent pandemics. I call it GERM: https://t.co/jvpjjg1jUY