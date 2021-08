Briten wollen Schüler ohne Wissen der Eltern impfen

Ab 6. September soll das Impfen starten, die Geheim-Aktion wird längst vorbereitet.

London. Neuer Weg im Kampf gegen die Pandemie. Die britische Regierung überlegt, ob sie in Schulen Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren auch ohne Zustimmung der Eltern impfen lassen soll. Im Hintergrund bereitet sich die Gesundheitsbehörde NHS bereits darauf vor, so Berichte aus London. Die Aktion soll bereits am 6. September beginnen. In Großbritannien gibt es praktisch keine Corona-Maßnahmen mehr, die Zahlen steigen derzeit rasend schnell. Mehr als 1,2 Millionen sind aktuell an Corona erkrankt.

Auch in Frankreich beginnt mit dem Schuljahr eine große Impfaktion für alle ab 12 Jahren.