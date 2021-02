Bundesregierung spricht Reisewarnung für Tirol aus

Von nicht notwendigen Reisen nach Tirol wird abgeraten +++ Personen, die in den letzten zwei Wochen in Tirol waren, müssen sich testen lassen.

Die Reisewarnung der Bundesregierung sieht wie folgt aus:

1. Die Bundesregierung warnt vor nicht notwendigen Reisen nach Tirol und ersucht, nicht notwendige Reisen nach Tirol zu unterlassen.

2. Die Bundesregierung fordert alle, die sich in den letzten zwei Wochen in Tirol aufgehalten haben dazu auf, sich testen zu lassen.

3. An alle, die aus Tirol in ein anderes Bundesland reisen gilt die dringende Aufforderung, unmittelbar vor der Reise einen Covid-19-Test zu machen.

Es sei davon auszugehen, dass es zu mehr und mehr Clustern mit der Südafrika-Mutation in der EU und in Österreich kommen wird und durch vermehrte Testungen mehr und mehr Fälle der Mutation festgestellt werden können, so die Bundesregierung. Nun soll der Cluster so gut wie möglich regional eingegrenzt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Darüber hinaus hat der Bund mit der Tiroler Landesregierung vereinbart, dass die Situation in Tirol täglich evaluiert wird, ob die Maßnahmen zum Schutz der Tirolerinnen und Tiroler auch greifen.