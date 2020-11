China behauptet: Italien ist Schuld an Corona

Nachdem Italien eine Studie veröffentlichte, die besagt, dass das Coronavirus bereits im September 2019 in Italien nachgewiesen werden konnte, bestreitet China, der Corona-Ursprung zu sein.

China bestreitet, das Epizentrum des Coronavirus zu sein. Vielmehr schiebt die chinesische Regierung Italien die Schuld zu, das Coronavirus verbreitet zu haben. Als Beweis wird eine italienische Studie zitiert, die nachweist, dass der erste Corona-Fall nicht wie ursprünglich in den Medien berichtet im Dezember 2019 in Wuhan aufgetreten war, sondern schon früher in Europa verbreitet war. Die Studie zeigt, dass bereits im September 2019 bei einem Patienten in Italien Corona-Antikörper nachgewiesen werden konnten.

Laut einem der Virologen, der an der Studie beteiligt war, bedeutet das jedoch nicht automatisch, dass China nicht das Ursprungsland sei. "Wir wissen, dass China Informationen über das Auftreten des Coronavirus lange zurückgehalten hat", so der Experte gegenüber der New York Times.