Corona-Alarm am größten FKK-Strand der Welt

Bereits 95 Personen haben sich im Badeort Cap d'Agde mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Corona-Zahlen steigen zuletzt in mehreren europäischen Staaten wieder an Frankreich hat in den vergangenen 24 Stunden mehr als 3.000 neue Coronavirus-Infektionen verzeichnet. Wie die Gesundheitsbehörden am Dienstag mitteilten, lag die Zahl der Neuinfektionen bei 3.304. Am Sonntag hatte Frankreich sogar fast 4.900 neue Fälle gemeldet.

Ein Corona-Cluster betrifft dabei einen berühmten FKK-Strand im Süden des Landes. Im Badeort Cap d'Agde haben sich bisher 95 Nudisten mit Corona infiziert, viele weitere Personen warten noch auf ihr Testeregbnis.

© AFP (Archivbild)

Gesundheitsbehörde besorgt

Die Gesundheitsbehörde zeigt sich besorgt und spricht von einem „sehr besorgniserregenden“ Ausbruch. Sie rufen die Badegäste dazu auf, den Sicherheitsabstand einzuhalten und Schutzmasken zu tragen.

Cap d'Agde ist die größte FKK-Anlage der Welt und zieht jährlich 1,5 Millionen Nudisten an. Am Strand ist Nacktsein Pflicht, aber auch in Lokalen und Geschäften muss man sich hier nicht bekleiden.