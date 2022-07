Corona: Alle Bezirke im Check

Bundesland mit höchster Impfquote hat Bezirk mit höchster Inzidenz.

Wien. Coronawelle statt erhoffter Pandemiepause im Sommer. Die Welle nimmt sogar immer stärker Fahrt auf. Gestern kamen 10.206 neue Fälle hinzu. Derzeit sind insgesamt etwas mehr als 100.000 Menschen an Covid erkrankt. Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 796 (es haben sich also 796 Menschen von 100.000 innerhalb der ­vergangenen sieben Tage infiziert).

Osten. Wenn man sich die Bezirksdaten ansieht (Tabelle rechts), erkennt man große Unterschiede innerhalb Österreichs. In Güssing (Burgenland) gibt es die meisten Infizierten. Hier liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.296. Auch Platz zwei geht an das östlichste Bundesland: Neusiedl am See hat den Wert 1.195. Gleichzeitig ist das Burgenland das Land mit der höchsten Impfrate: 69 Prozent der Bevölkerung sind gemäß der Empfehlung des Nationalen Impfgremiums geschützt. Im Österreichdurchschnitt sind es lediglich 61,5 Prozent.

Nur ein Drittel. Auf der anderen Seite der Skala – also der Bezirk mit der niedrigsten Inzidenz – ist Murtal (St.). Hier liegt der Wert bei 369 Kranken pro 100.000 Bewohnern. Hier gibt es also laut dieser Zählung im Vergleich zum schlimmsten Bezirk nicht einmal ein Drittel der Erkrankten.

Derzeit sind 10 Prozent aller Tests positiv

Zu wenig. Ein großes Manko dieser Statistiken: Die wenigsten lassen sich testen, seit der 3-G-Nachweis nicht mehr verlangt wird. Am Freitag wurden knapp 100.000 gültige PCR-Tests abgegeben. Im März waren es zwischen 350.000 und einer Million Tests pro Tag.

Allerdings haben wir jetzt wieder eine sehr hohe Rate von positiven PCR-Nachweisen: Es sind zehn Prozent aller Proben – die Welle verbreitet sich rasant.

Bezirke im Osten mit meisten Fällen