Corona-Ampel: Die neuen Hotspots

Bezirk mit höchster Inzidenz ist orange. Debatte über rot für zwei Bezirke scheiterte.

Wien. Sechs weitere Bezirke wurden gestern nach der Bewertung der Corona-Kommission in der Ampel auf Orange geschaltet. Darunter befindet sich auch Hermagor. Der Kärntner Bezirk ist derzeit Österreichs Rekordhalter. Nach einem „Almauftrieb“ kommt Hermagor auf eine Sieben-Tages-Inzidenz von 225 pro 100.000. Eine Rotschaltung wurde in diesem Fall nicht diskutiert, da die Ampel-Kommission mit dem Stichtag Dienstag arbeitet.

Dafür lautete die Einschätzung der Experten der Kommission, dass Krems und Gmünd eigentlich rot wären. Sie blieben orange. Sie waren vergangene Woche die Spitzenreiter unter den Hotspot-Bezirken. Für Ried im Innkreis – die Inzidenz liegt bei 114,4 – hätten sich einige der Anwesenden orange gewünscht, der oberösterreichische Bezirk blieb trotzdem gelb.

Anschober will Fallzahl auf die Hälfte senken

Zu hohe Zahlen. Wien liegt mit 114 Inzidenz auf Platz drei der Corona-Hotspotbezirke. Gesundheitsminister Rudolf Anschober erklärte gestern, dass die Neuinfektionsrate viel zu hoch sei und definierte seine Ziele: Die Fallzahl in den kommenden zwei Wochen um die Hälfte – also zwischen 300 und 400 Fälle pro Tag – zu senken. Der Grüne meinte, dass er die „Spaßbremse“ vor dem Wochenende geben würde und mahnte, auf Partys zu verzichten. „Je höher die Infektionszahlen steigen, desto höher drohen die Arbeitslosenraten zu werden“, schloss sich Anschober nun auch der Argumentationslinie der deutschen Regierung an.

Das sind die 10 schlimmsten Corona-Bezirke

7-Tages-Inzidenz pro 100.000

