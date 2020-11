Corona-Ampel: Ganz Österreich bleibt rot

Corona-Kommission kam zum vierten Mal in Folge zum gleichen Ergebnis.

Wien. In Österreich nichts Neues: Zum vierten Mal in Folge ist die Corona-Kommission in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag zur Einschätzung gekommen, dass das Infektionsrisiko in ganz Österreich sehr groß ist. Die Schaltung der Corona-Ampel bliebt daher gegenüber der Vorwoche unverändert: Österreich ist für eine weitere Woche komplett rot. Das gilt für alle Bezirke, alle Bundesländer und Österreich als Staat.

Die Einschätzung der Corona-Kommission tabellarisch:

Regionen mit sehr hohen Risiko (rot):