Corona-Aufruf: Infizierte im Bezirk Murtal

In der Steiermark im Bezirk Murtal gibt es zwei Corona-Positive. Die Gesundheitsbehörde ruft alle, die sich am vergangenen Samstag im Partystadl Flatschach befunden haben, zur Testung auf.

In der Steiermark, im Partystadl Flatschach wurden zwei Personen positiv auf Corona getestet.

1. Aufruf:

Die Bezirkshauptmannschaft Murtal als Gesundheitsbehörde ruft alle Personen, die sich am Sonntag, 8. August 2021, in der Zeit zwischen 16.30 und 19.00 Uhr, am Freigelände des Partystadls Flatschach, etabliert in 8720 Spielberg, aufgehalten haben, auf diesem Wege auf, ihren Gesundheitszustand in den nächsten Tagen besonders aufmerksam zu beobachten und appelliert an alle symptomlosen Personen, das kostenlose Testangebot des Landes in Anspruch zu nehmen.

2. Aufruf:

Weiters ruft die Bezirkshauptmannschaft Murtal als Gesundheitsbehörde alle Personen, die sich in der Zeit zwischen Samstag, 7. August 2021, 23.00 Uhr und Sonntag, 8. August 2021, 01.00 Uhr, im Gebäude des Partystadls, etabliert in 8720 Spielberg, aufgehalten haben, sich unter der Telefonnummer 03572/83201 252 bei der Bezirkshauptmannschaft Murtal zu melden.

Symptome beobachten

Im Falle des Auftretens von Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes ist umgehend das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis „Cluster Flatschach“ zu kontaktieren, von wo aus die behördliche PCR-Testung veranlasst werden wird. Die Kontakte zu anderen Personen sind bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.