Corona-Chaos: FPÖ fordert Einschaltung des Bundespräsidenten

Der FPÖ-Chef wirft dem Bundespräsidenten Parteilichkeit vor.

FPÖ-Chef Norbert Hofer will, dass sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen in die Diskussion um die Corona-Ampel und die Verordnungen des Gesundheitsministeriums einschaltet: "Wann meldet sich endlich der ehemalige Grünen-Chef in der Hofburg zu all dem, was sein grüner Minister hier laufend verbockt?, schreibt Hofer in einer OTS und stellt den Verdacht einer Parteilichkeit in den Raum.

Die Verfassung, deren Eleganz und Schönheit der Bundespräsident im Vorjahr immer hervorgehoben habe, sei bei grüner Regierungsbeteiligung offenbar nichts mehr wert. Denn wann immer Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Verfassung trete, bleibe der Bundespräsident inaktiv.

Einmal mehr verlangt der FPÖ-Chef auch ein Aus für die Corona-Ampel. Dieser gehöre der Stecker gezogen.