Corona-Cluster: Erste Passagiere dürfen Kreuzfahrtschiff verlassen

Das Cluster-Kreuzfahrtschiff, auf dem 80 Passagiere positiv auf Corona getestet worden sind, ankert weiterhin in Wien. oe24.TV war vor Ort.

Am Mittwochnachmittag ist auf einem aus Deutschland kommenden Kreuzfahrtschiff in Wien ein Corona-Cluster entdeckt worden. Bei 80 von 174 Passagieren fiel der Test positiv aus. Über das Schiff wurde eine Quarantäne verhängt - bis Donnerstagvormittag ankerte es in Wien-Nußdorf. Die Passagiere durften vorerst nicht vor Ort, doch nun wurde nach ersten Informationen begonnen, alls Personen nach Deutschland heimzutransportieren. Die erkrankten und gesunden Touristen wurden für den Transport getrennt. Eine Hospitalisierung war für keinen der Corona-Kranken, darunter auch vier betroffene Crew-Mitglieder, notwendig.

Beim Lokalaugenschein vor Ort zeigte sich, dass die ersten Passagiere bereits das Schiff verlassen dürfen. Ob zuerst die gesunden oder die erkrankten Personen abtransportiert werden, ist nicht bekannt.