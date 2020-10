Corona-Fall bei Gast: Therme wurde von Behörde nicht informiert

Der Geschäftsführer des Hauses musste von der Infektion eines Gastes aus den Medien erfahren.

Vergangenen Dienstag besuchte eine mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestete Person die Therme Nova im weststeirischen Köflach.

Daher werden alle anderen Thermengäste, die ebenfalls zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr dort waren, angehalten ihren Gesundheitszustand zu beobachten. Tauchen entsprechende Symptome auf, sollten Betroffene umgehend das Gesundheitstelefon 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert, hieß es am Montag. Zudem sollte man im Gespräch mit 1450 erwähnen, dass man ebenfalls an diesem Tag Gast in der Therme Nova war.

Allerdings zeigten sich von dem Aufruf nicht nur vermeintlich betroffene Besucher überrascht, sondern auch die Geschäftsführung der Therme. "Ich ahbe aus den Medien von dem Coronafall erfahren und wurde nicht vorab informiert", sagt Geschäftsführer Günter Riedenbauer gegenüber der "Kleinen Zeitung". Einige Hotelgäste hätten sich mit Fragen an die Rezeption gewandt. Die Antworten musste der Chef erst bei der Landesanitätsdirektion einholen.

Die Bezirkshauptmannschaft Voitsberg sieht bei sich keinen Fehler. Immerhin sei der Coronafall in einem anderen Bezirk aufgetreten und dei Behörde sei nicht verpflichtet dazu Einrichtungen über Infektionen in ihrem Umfeld zu informieren. Dies würde in der Praxis zwar dennoch umgesetzt, allerdings sei es in diesem Fall wohl vergessen worden.

Der Betrieb der Therme Nova geht trotz des Falls weiter. Die Hygienestandards seien ohnehin hoch und auch die gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Maßnahmen würden eingehalten werden.