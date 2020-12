Corona-Hotspots: Wo das Virus am heftigsten tobt

Hier gibt es derzeit die meisten Corona-Neuinfektionen.

Auch am Dienstag wurden wieder 3.033 Neuinfektionen in Österreich gemeldet. Binnen 24 Stunden starben 141 Personen an Covid - womit österreichweit 3.325 Personen mit dem Coronavirus verstorben sind. Von den 3.033 Neuinfektionen österreichweit kamen die meisten aus Wien, wo es 665 Neumeldungen gab, mit 593 folgte Oberösterreich vor der Steiermark mit 401 und Tirol mit 383 neugemeldeten Infektionen. Danach rangierten Niederösterreich (366), Salzburg (266), Kärnten (195), Vorarlberg (103) und das Burgenland mit 61 positiven Testergebnissen

Derzeit haben Wien mit einer Inzidenz von 235 und Niederösterreich mit 263 pro Kopf die wenigsten Neu¬ansteckungen. Die meisten Neuansteckungen in Relation zur Bevölkerung findet man in Känten (492) und Salzburg (483).

Absoluter Hotspot auf Bezirksebene ist aber weiterhin Osttirol. Dahinter folgen Tamsweg in Salzburg sowie die Kärntner Bezirke Wolfsberg und Sankt Veit an der Glan.

Hier gibt es die meisten Fälle

Lienz: 954 )Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Tamsweg; 943

Wolfsberg: 696

Sankt Veit an der Glan: 681

Grieskirchen: 600

Murau: 574

Kufstein: 569

Villach Land: 549

Schärding: 545

Perg: 542